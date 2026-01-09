警視庁の「年頭部隊出動訓練」が行われ、機動隊などおよそ1200人の警察官が行進を披露しました。【映像】年頭部隊出動訓練の様子迫田裕治警視総監「都民国民の安全、首都東京の治安を守るという崇高な使命をこれからも果たし続けることを年の初めにあたり、共に固く心に誓いたい」都内の明治神宮外苑で行われた訓練では、警視庁の機動隊や総理官邸の警備部隊など、およそ1200人が行進しました。また、130台近い警察車両や