伊豆大島（東京都大島町）で大繁殖しているシカ科の特定外来生物「キョン」の新たな対策として、都が報奨金制度やアプリによる目撃情報の収集を始めた。人が生活するエリアでの出没が目立っており、都は島民の協力も得て根絶を目指す考えだ。（岡本立）２日間で１０頭遭遇「キョンは市街地にもよく出てきて、交通事故が起きている。自分の車にも２回、ぶつかった」伊豆大島の建設会社で役員を務める男性（５８）は、表情を曇