2026年1月12日(月)にTBSチャンネル２にて全話一挙放送される「日本沈没−希望のひと−」は、小栗旬、松山ケンイチ、杏、國村隼、石橋蓮司、仲村トオル、香川照之など豪華布陣が集結した超大作だ。2023年10月、若き内閣総理大臣・東山(仲村)が世界環境会議で演説するところから物語がスタートする。環境問題において世界のリーダーシップを握ろうとする日本政府は、各省庁の優秀な若手を集めた「日本未来推進会議」を設立。そのメン