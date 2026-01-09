銀座コージーコーナーは、生チョコレート「銀座のレンガ」(ミルク･ビター･あまおう苺･宇治抹茶)、「銀座のレンガ 生チョコサンド(ショコラ)」、「銀座ラムレーズンショコラサブレ」を全国の生ケーキ取扱店で販売する。いずれも要冷蔵品。2026年1月22日から順次販売を開始し、3月中旬ごろに販売終了予定。なお、北海道･九州地方および福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県には取扱店がない。〈冬季限定の生チョ