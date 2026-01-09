他部署と合同で開かれることも多い新年会。女性ならではの細やかさをアピールすれば、注目してくれる男性もいるかもしれません。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性500名に聞いたアンケートを参考に「『新年会で『いい子だな』と男性社員の目に留まる気配り９パターン」をご紹介します。【１】「今日は私もウーロン茶にしますね」と自動車通勤の同僚に配慮する「『最近飲み過ぎだから休肝日にします』と相手に気を遣