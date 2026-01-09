阪神・淡路大震災の発生からまもなく31年を迎えるなか、親子で防災について学ぶ体験型イベントが、1月10日（土）、大阪府守口市のイオンモール大日で行われる。このイベント、「親子で見て、触って、学べる！防災ひろば in大阪」は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の教訓を風化させず、今後発生が懸念される南海トラフ地震への備えを考えることを目的に、住宅関連企業のオープンハウスと日本郵便が共同で企画したも