フィギュアスケート女子で渡辺倫果（三和建装、法大）が９日、東京・西東京市のダイドードリンコアイスアリーナで「プリンスアイスワールド２０２５―２０２６ＰＩＷＴＨＥＭＵＳＩＣＡＬ〜ＴｈｅＢｅｓｔｏｆＢＲＯＡＤＷＡＹ〜東京公演」にゲストで初出演した。７位となった昨年１２月の全日本選手権後にインスタグラムで「今後４年間」の現役続行を明言した。この日は２５〜２６年季のショートプログラムで使用