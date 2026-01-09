日本の映画やアニメ、マンガ──。世界的に高く評価されてきた文化資料が、十分に保存されないまま散逸・消失の危機にさらされている。この問題に歯止めをかけようと、「デジタルアーカイブ推進基本法」の制定を訴えるセッションが1月9日、東京都千代田区の一橋講堂で開かれた。主催したのは、弁護士や研究者、実務家ら約800人が所属するデジタルアーカイブ学会。同学会は、日本のデジタルアーカイブ施策の法的基盤となる「基本法