女優の石田ひかり（５３）が９日、都内で「美しく生きる」をテーマにトークショーを行った。４歳から１４歳まで水泳選手として活躍した石田は「根性が鍛えられた。根がスポ根なので、難しければ難しいほど燃える。無我夢中に突き進むしかないと思って生きてきた。みんなで何かを作る連帯感が好き」と前向きな思考を明かした。自動車の運転が大好きで「長く運転していても全く苦にならない。運送業とか、向いていたかもしれない