1月2日と3日に、静岡・沼津市内の飲食店で食事をした39グループ100人中4グループ21人が、3日昼過ぎから下痢、腹痛、おう吐などの症状を呈していることがわかり、東部保健所で調べた結果、ノロウイルスによる食中毒と判明しました。静岡県内では、12月26日にも浜松市でノロウイルスによる食中毒が発生していて、今回の沼津市を含め、この年末年始期間で同じノロウイルスによる食中毒が連続して発生したことから、県では