（御殿場市民）「寒い。足が震えました」（御殿場市民）「めちゃくちゃ寒い。すごく冷え込んでずっと布団にもぐっていたい」冬型の気圧配置による放射冷却の影響で厳しい寒さとなった9日の静岡県内。（カメラマン）「現在、朝の6時45分です御殿場駅前の気温計はマイナス4℃を示しています」9日朝の県内の最低気温は、川根本町で氷点下7.1℃、静岡市井川で氷点下5.9℃、浜松市佐久間で氷点下5.4℃となるなど、県内6つの観測地点で今