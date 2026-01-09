「カレーライス物価」が最高値を更新です。帝国データバンクによりますと、カレーライスを家庭で作るときに必要な原材料費や光熱費などをもとに算出した2025年11月の「カレーライス物価」は、1食あたり365円となり、前の年の同じ月と比べて14.1％上昇しました。上昇は51カ月連続です。上げ幅が目立ったのは、「輸入ポークカレー」で20.6％、「チキンカレー」も18.9％で、アメリカ産豚肉の価格上昇や鳥インフルエンザの影響による鶏