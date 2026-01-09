サッカーの元ポルトガル代表で、スペイン１部リーグ、バルセロナやレアル・マドリードで活躍したルイス・フィーゴ氏が８日に自身のインスタグラムを更新。英語で「京都を観光」と記し、寺社や風情のある通りで撮った写真などを投稿した。フォロワーからは「ようこそ京都へ」「京都へようこそ、たくさん楽しんで」「清水寺はお気に入り」などとコメントが。たい焼き店を撮った動画もあり「たい焼きおいしかった？」との声もあっ