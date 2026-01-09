NHK『星野源と松重豊のおともだち』（後11：00）では、14日と21日の2週にわたって韓国編を前後編で届ける。【番組カット】楽しそう！星野源＆松重豊が韓国へ“おともだちと旅に出て、聴きたい音楽を自由気ままに聴く”ことをコンセプトにした新番組。今回の旅先は、冬のソウル。南大門市場のにぎわい、漢江を望むカフェ、そして現地で話題のレコードカフェも。街を歩き、食を楽しみ、その土地の空気に身を委ねながら、音楽が自