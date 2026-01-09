フィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド東京公演」の初日公演が9日に西東京市のダイドードリンコアイスアリーナで行われ、男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（28）らが出演した。男子シングル、アイスダンサーとして活躍した高橋大輔さん（39）は、村元哉中さん（30）の体調不良により、急きょ“かなだいペア”ではなく、ソロナンバーの「SoundlessDream」を披露。3月の40