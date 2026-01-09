特殊詐欺でだまし取った金など28億5000万円相当の暗号資産をマネーロンダリングしたとして、男6人が逮捕されました。無職の樋口拓也容疑者と高山孝治容疑者ら6人は、架空請求の詐欺事件でだまし取った金を複数の暗号資産にマネーロンダリングした後、あわせて8000万円に現金化した疑いが持たれています。警視庁によりますと、樋口容疑者が暗号資産を現金に交換するよう高山容疑者に依頼していたとみられ、2人の間で、あわせて28億5