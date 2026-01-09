法務省は9日、刑罰の懲役と禁錮を一本化し2025年6月1日に導入された拘禁刑の処遇状況を発表した。同年12月10日時点で、全受刑者約3万4千人の4.2％に当たる1439人が拘禁刑で、懲役は95.5％の約3万2千人、禁錮は99人。拘禁刑は昨年6月以降に起きた事件や事故で有罪とされた場合に適用される。