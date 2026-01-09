J2藤枝は9日、元日本代表GK六反勇治(38)が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。六反は熊本国府高から2006年に福岡へ加入。横浜M、仙台、清水などを経て藤枝には25年に完全移籍で加入した。J1リーグ通算175試合出場、J2リーグ28試合出場、J3リーグ5試合出場と各カテゴリーで活躍した。15年には日本代表にも初選出された。六反はクラブを通じ「私六反は、昨シーズンをもって20年間の現役生活から引退することを決め