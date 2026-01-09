直径5メートル、深さ3メートルにわたり道路が陥没しました。9日午前11時ごろ、新潟市東区で「道路が陥没している」と警察に通報がありました。近隣住民：大きな音がドーンという音がした。事故かなと思った。新潟市によりますと道路の陥没は下水管の損傷によるもので、陥没した箇所は直径約5メートル、深さは3メートルほどだということです。15トントラックが通過したあとに道路が陥没したと見られていて、トラックは陥没の衝撃で