石田ひかり（53）が9日、東京ミッドタウン日比谷で行われた「美しく生きる」シンポジウムに登壇。22歳の長女、20歳の次女が、小学校から高校を卒業するまで16年、弁当を作り続けたこと含め、妻と母としての自身について赤裸々に語った。石田は「娘たちが小学校に入った時、高校までお弁当が決定したので決めたんです。勉強は早々に教えてあげられなくなるし、仕事でできないこともある。お弁当だけは、やろうと思いまして」と、弁