事務所の物件で、浴室を物置がわりに利用している会社は多いと思われる。【写真】風呂場が大変なことになってました！今SNS上で大きな注目を集めているのは、そんな会社で起こった惨事だ。「会社のお風呂場（お風呂としては使っていない）を物置にしてたんだけど、いつの間にか浴槽に水が溜まっていて大変なことになってた。た、大変だ〜〜〜〜〜〜」とその模様を紹介したのはぬいぐるみパタンナーの平栗あずささん（@bunny212azy