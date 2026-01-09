笑顔で武家屋敷へと向かうトキだが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は12〜16日、第15週「マツノケ、ヤリカタ。」が放送される。晴れて結婚が認められ家族となった松野トキ(郄石あかり)とレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)。松野司之介(岡部たかし)と松野フミ(池脇千鶴)も連れ、長年暮らした長屋から橋の向こうの城下町へと引っ越す。松野勘右衛門(小日向文世)、野津サワ(円井わん)やなみ(さとうほなみ)に見送られ、