¡Ö¤Ê¤ó¤«¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¡©±ê¾å¡©¡×¿·´´Àþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇºÂÀÊ¤Ë²ÙÊª¡õÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¾åÃå¡Ä¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅê¹Æ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Çµ¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¿·´´Àþ¼«Í³ÀÊËþ°÷ÅÅ¼Ö¤Ç2»þ´ÖÂÑ¤¨(µã)¤Ï¤èÅìµþÃå¤¤¤Æ¡×¤ÈX¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öwonderchannel¡×¤ÎºùÌÚÍ£°á¡£Åê¹Æ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎºùÌÚ¤¬¿·´´Àþ¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ºùÌÚ¤ÎÎÙ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤Ï²ÙÊª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÂÀÊ¤Î