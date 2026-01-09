静岡大学は1月8日、学生や教職員に対し、名誉や人格を傷つけるような暴言などハラスメント行為をしたとして、40代の准教授を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。 静岡大学によりますと、准教授は複数年にわたり、教職員と学生に対し、独断的な言動により教育研究活動を侵害したほか、相手の名誉や人格を傷つける暴言や過度の叱責などのハラスメント行為をしたということです。 2023年に、大学へ複数の相談や申告があった