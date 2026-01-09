北海道・小樽警察署は2026年1月9日、小樽市に住む無職の男（26）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。男は1月9日午前10時半ごろ、小樽市の自宅で同居する父親（63）の頭を金槌で数回殴打して殺害しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、父親は病院に搬送され、意識はあるということです。被害者の妻から「夫が頭から出血している」と110番通報があり、駆け付けた警察官が男を現行犯逮捕しました。男は調べに対し