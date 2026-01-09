ジェイデン・シャーパーが未発表だった『Qi4D』に昨年11月に替えてから、欧州男子ツアーで23位⇒20位⇒2位⇒優勝⇒優勝と、絶好調が続いている。そんな中、ついに本日正式発表された、テーラーメイド『Qi4D』シリーズ。【画像】『LS』『Qi4D』『MAX』の構えた顔つきを並べて比較1Wフェースのロールに変更が加えられ、上下の打点ズレでもスピン量が変化しづらくなり、エアロ形状でスピードも追求しやすく、TASウェイトによる調節性