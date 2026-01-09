JAXAは、きょう記者会見し、諏訪理宇宙飛行士（49）が2027年ごろに国際宇宙ステーション（ISS）に半年ほどの長期滞在をすることが決まったと発表しました。JAXAによりますと、諏訪さんの主な任務は、日本の実験棟「きぼう」を含むISSの施設のメンテナンスなどですが、船外活動やロボットアームの操作訓練もしているということです。会見に出席した諏訪さんは「科学実験に従事したいし、船外活動にも興味があるし、できる経験は全て