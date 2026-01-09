落語家、初代・林家三平さんの妻でエッセイストの海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京都台東区の寛永寺輪王殿で開かれました。式に出席した息子の九代目・林家正蔵さんと二代目・林家三平さん、長女・海老名美どりさんの夫・峰竜太さんが故人を偲びました。 【写真を見る】【海老名香葉子さんお別れの会】林家三平さん「ほんとに日本一の、お袋でした！」三平さんは「一番悔いてないのが、?母さんありがとう?と意識が