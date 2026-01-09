芸能関連会社の元社長の男が15歳の女子中学生とのみだらな行為を撮影し、無断でアダルトビデオとして販売したなどとして、警視庁に逮捕されました。記者「粟津容疑者です。紙を手にして、会社に戻ってきました」東京・渋谷区の芸能関連会社の元社長・粟津彰容疑者（51）。人気アイドルグループに楽曲提供するなど、作曲家としても活躍していましたが、おととい逮捕されました。不同意性交と児童ポルノ製造などの疑いです。記者「粟