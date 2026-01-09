J3福島への加入記者会見で、背番号「11」のユニホームを手にする三浦知良＝9日、東京都内サッカー元日本代表FWで「カズ」の愛称で親しまれる三浦知良（58）が9日、東京都内でJ3福島への加入記者会見に臨み「（昨季は）JFL（日本フットボールリーグ）にいて、チームが昇格しない限りJリーグの舞台には戻れないだろうなと思っていた中でオファーをいただいた。やはりJでプレーしてみたい気持ちが膨らんだ」と決断の理由を述べた。