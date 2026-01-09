GACKTが9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたと報道されたことを受け、声明を発表した。時事通信は9日昼「無断で女子中生のAV販売社長の男逮捕、不同意性交容疑−警視庁」との見出しで報じていた。GACKTは「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った」とした上で「まず、プロジェクトのトップに立つ立場として、この事実