アーティストのＧＡＣＫＴが９日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、自身のファンクラブ（ＦＣ）運営会社の元代表が不同意性交、ＡＶ出演被害防止・救済法違反などの疑いで逮捕されたことについて言及した。ＧＡＣＫＴは「ファンクラブ運営会社の委託先元役員が、事件を起こし逮捕されたことを報道で知った」と切り出し、「まず、プロジェクトのトップに立つ立場として、この事実を重い現実として受け止めている」との見解を示す。