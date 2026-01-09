伊藤忠商事の社長や会長を歴任し、民間初の駐中国大使も務めた丹羽宇一郎（にわ・ういちろう）さんが2025年12月24日、老衰のため死去したことが分かった。86歳だった。丹羽さんは経済界有数の読書家として知られ、2017年発売の『死ぬほど読書』（幻冬舎新書）はベストセラーになった。「官能小説も書ける」丹羽さんは小さいときから読書にいそしんできた。というのも、名古屋の実家は書店だった。店の棚に並んだ本を汚さないように