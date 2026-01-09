東京発のガールズ・ラップメタルユニットEMNWが、新曲「Headbang Baby」を1月10日にデジタルリリース、MVも同時公開することを発表した。本作では、日本ミクスチャーシーンを牽引してきた山嵐のKOJIMA＆SATOSHIが作詞を担当、さらにDragon AshのDJ、BOTSがスクラッチで参戦。今もシーンの最前線を走り続ける偉大なるレジェンドたちが全面バックアップする注目作となっている。 楽曲はプロデューサーのKubotyが担当。中毒性のあるグ