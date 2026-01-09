アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/09営業日時点＝ 上海重油 1.46％ 大連とうもろこし 0.57％ 大連ポリエチレン -0.24％ 上海異形鉄筋 -1.03％ 上海ゴム -1.35％ 上海銅 -1.56％ ＊数値は前日比％