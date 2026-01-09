バーガーキングのマッシュルームワッパーシリーズは4種のキノコと直火焼きビーフパティのジューシーさが特徴です。新たに、特製サワークリームオニオンソースを使った「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が2026年1月9日(金)に登場したので、実際に食べて味を確かめてみました。「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」新発売！まろやかなサワークリームを使用した「特製サワークリームオニオンソース」が4種