９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３７．４５ポイント（０．９２％）高の４１２０．４３ポイントと反発した。ひとまず買い戻しが先行する流れ。中国政府が打ち出した財政政策や、資金流入の期待が相場を支えている。終値ベースで心理的節目の４１００ポイントを回復し、２０１５年７月２３日以来約、１０年５カ月ぶりの高値を付けた。ただ、上値は限定的。指標発表が気がかりだ。中国では来週