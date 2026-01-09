３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する韓国代表が多くのメジャーリーガーを選出することに前進していると９日、複数の現地メディアが報じた。この日、サイパン合宿へ出発。柳志ヒョン監督が手応えを口にした。同合宿は国内組が中心。ドジャースなどでメジャー通算７８勝の実績がある３８歳ベテラン左腕・柳賢振やドジャース内野手の金慧成らも参加している。一方で金河成（ブレーブス）や李政厚