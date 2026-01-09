みんなの銀行 CXOオフィスの市原です（広報を担当しています）。「Web3って、結局なんなの？」から始まった本連載。前回の連載＃1では、Web3世界のパスポートとも言える「ウォレット」について学びました。連載＃1（ウォレット編）さて、Web3の世界を旅する上で、もう一つ欠かせないものがあります。それが「お金」です。今回は、Web3時代の新しいお金のカタチ＝「ステーブルコイン」について、AI先生と一緒にその正体をじっくりと