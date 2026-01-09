５日、シガツェ市ティンリ県長所郷森嘎村でバスケットボールをする少年。（シガツェ＝新華社記者／李健）【新華社シガツェ1月9日】中国西蔵自治区日喀則（シガツェ）市定日（ティンリ）県でマグニチュード（M）6.8の地震が発生してから1年がたった。記者はこのほど、被害が最も深刻だった村の一つ、長所郷の森嘎村を再訪した。村では新しい住宅が整然と立ち並び、生活インフラも整備され、住民は安定した快適な暮ら