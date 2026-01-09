茨城県水戸市でネイリストの女性が殺害された事件。捜査本部が設置されて1週間が経過したことを受け、警察は会見で改めて情報提供を呼びかけました。水戸警察署小泉辰也 署長「不審な人や車を見かけたなどのほか、ちょっとしたことと思われる情報でも提供していただきたい」先月31日、水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が首を刃物で刺されたほか、頭を鈍器のようなもので殴られ、殺害された事件。警察は殺