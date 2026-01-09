政府は、内閣府がおこなった自衛隊に関する世論調査で、自衛隊に「関心がある」と答えた人が過去最高の82.6%だったと発表しました。中国軍による日本周辺での軍事活動の活発化などが背景にあるとみられています。内閣府は1969年から3年に1度、自衛隊や防衛問題に関する世論調査を実施しています。今回は去年11月から12月にかけて調査が行われました。「自衛隊について関心があるか」という問いに対し、「関心がある」と答えた人は8