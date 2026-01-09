アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し女性が死亡した事件をめぐり、現地で始まった移民当局への抗議活動は全米各地に広がっています。「ICEを止めろ」事件があったミネソタ州・ミネアポリスでは、多くの市民らがICE＝移民・税関捜査局に対する抗議の声をあげてデモ行進しました。デモ参加者「ひどいことだ。ここにICE（移民・税関捜査局）は必要ない。私たちはうまくやっていた」7日、ICEの職員が車に向けて発砲し