片山財務相は９日の閣議後記者会見で、週明けに米ワシントンで開かれる重要鉱物の安定供給をテーマにした財務相会合に出席すると明らかにした。レアアース（希土類）など重要鉱物で高いシェア（占有率）を持つ中国を念頭に、供給網の強化などを議論する。中国政府はデュアルユース（軍民両用）製品の対日輸出を禁止すると発表しており、日本ではレアアースを規制対象にすることへの警戒感が高まっている。片山氏は「対象や内容