公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は9日、32年ぶりに日本で開催される第20回アジア大会の競技スケジュールを発表した。アジア大会（愛知・名古屋）41競技、460種目が実施、53競技会場競技は9月10日に開会式より前に行われる男子バスケットボールで始まり、開会式翌日の9月20日の男子トライアスロンで大会最初のメダリストが決定する。また9月19日から23日までのシルバーウィーク期間中に100種目以上の