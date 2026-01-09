安川電機＜6506.T＞は９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．４％増の３９５２億２７００万円、営業利益は同３．３％減の３３１億９５００万円、最終利益は同４３．８％減の２５５億４４００万円だった。新規受注を確実に売り上げにつないだ一方、ロボットセグメントでのミックスの影響で営業減益となった。９～１１月の受注は前年同期比１５％増の１