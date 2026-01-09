ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、安川電機が下落している。９日の東証終値と比べて一時９％を超す下げとなった。９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比０．４％増の３９５２億２７００万円、営業利益は同３．３％減の３３１億９５００万円、最終利益は同４３．８％減の２５５億４４００万円だった。減益で着地したことを受けた