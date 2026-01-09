【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』で歌唱した「IRIS OUT」と、2024年12月31日に放送された『第75回NHK紅白歌合戦』で歌唱した「さよーならまたいつか！」のパフォーマンス映像を公開。併せて、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャル花火ーRIS OUT / JANE DOEー」（2025年12月20日開催）のアーカイブ映像も公開