【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが1月8日、アメーバオフィシャルブログを更新。街を散策した際の自然体のオフショットを大量に公開し、ファンから反響を呼んでいる。 ■「のんちゃんとお散歩したい」「まだ10代みたい」 のんは「散歩」「ひと休み」と題してブログを相次いで更新。 「散歩」では、落ち葉が広がる冬の街並みを背景に、ベージュのトレンチコートにチェック柄の大判マフラー