【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ブルーノ・マーズが、2016年の『24K マジック』以来、約10年ぶり通算4作目となるニューアルバム『ザ・ロマンティック』を2月27日にリリースすることを発表。それに伴い、アルバムから「アイ・ジャスト・マイト」を1月9日に先行配信リリースし、MVも同時に公開した。 ■「アイ・ジャスト・マイト」は、一度聴いたらクセになるポップソング 数日前から自身